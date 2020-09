SP: mooie woorden over publieke sector, nu nog meer investeren

SP-leider Lilian Marijnissen heeft in de troonrede „heel veel mooie, terechte woorden” gehoord over de publieke sector, die volgens koning Willem-Alexander „van ons allemaal” is. „Des te teleurstellender vind ik het dan ook dat het kabinet daar wat mij betreft veel te weinig in investeert.”

Het zorgpersoneel bijvoorbeeld „moet het doen met een applaus en een eenmalige bonus”, terwijl een structurele loonsverhoging uitblijft. De SP komt later deze week tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer opnieuw met voorstellen om daar wat aan te doen, kondigt Marijnissen alvast aan.

De SP-leider noemt het wel „ontzettend verstandig dat dit kabinet niet de fouten maakt die vorige kabinetten hebben gemaakt, om in een crisis juist te gaan bezuinigen in plaats van investeren”. Maar dan moeten de investeringen wat haar betreft wel beter worden gekozen. „Linksom of rechtsom gaan de miljarden alsnog naar de bedrijven, in deze tijd kan dat echt niet.”