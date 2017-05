SP doet ultieme gooi naar centrumlinks

De SP blijft weigeren om bij VVD, CDA en D66 aan te schuiven aan de onderhandelingstafel om de impasse in de kabinetsformatie te doorbreken, ook al deed informateur Edith Schippers vrijdagochtend een klemmend beroep op alle partijen. Maar SP-leider Emile Roemer berust niet in die patstelling. Hij gaat komend weekend nog eens alles in het werk stellen om partners te winnen voor een centrumlinkse coalitie.

Schippers kan de SP niet vragen terug te komen van het veto over een coalitie met de VVD, zei Roemer vrijdag. Hij zou dan een verkiezingsbelofte breken en tal van idealen moeten verloochenen. Roemer voelt er niets voor het toch even met de VVD te proberen om van het verwijt af te zijn dat hij blokkades opwerpt.

Zolang de VVD het voortouw heeft in de kabinetsformatie en onder meer CDA en PvdA een centrumlinkse coalitie blokkeren „moet de SP afwachten”, aldus Roemer. Achter de schermen klampt hij echter zoveel mogelijk beoogde partners aan om ze over de streep te trekken.