SOS Dolfijn bouwt ziekenhuis voor walvisachtigen

SOS Dolfijn, de hulporganisatie voor walvisachtigen, gaat in het Noord-Hollandse Anna Paulowna een ziekenhuis bouwen voor gestrande zeezoogdieren. Het ziekenhuis krijgt onder andere een intensive care-afdeling voor specialistische zorg aan zieke of gewonde dolfijnen, walvissen en bruinvissen. Het ziekenhuis is onderdeel van het nieuwe opvangcentrum dat SOS Dolfijn opent op Landgoed Hoenderdaell.

SOS Dolfijn verzorgt gestrande zeezoogdieren uit een gebied van Noord-Frankrijk tot aan Denemarken. Het opvangcentrum dat begin 2022 klaar moet zijn, is volgens de organisatie uniek in Europa. Nergens anders kunnen walvisachtigen die aanspoelen desnoods maandenlang herstellen. De helft van de dolfijnen en bruinvissen die bij SOS Dolfijn terechtkomen knapt voldoende op om zich weer zelfstandig in zee te kunnen redden, zegt een woordvoerster.

SOS Dolfijn bestaat sinds 2004. De organisatie was eerder gevestigd op het terrein van het Dolfinarium in Harderwijk. Daar was ook een klein opvangcentrum. In 2016 verbrak de stichting de banden met het Dolfinarium, omdat de doelstellingen van beide organisaties te ver uiteen kwamen te liggen. Op Landgoed Hoenderdaell is naast een klein dierenpark ook een opvangcentrum voor grote katachtigen. De nieuwbouw van SOS Dolfijn gaat ongeveer 2 miljoen euro kosten.