‘Sonsbeek’ blijft zichtbaar na afloop

De periodieke tentoonstelling van hedendaagse kunst in Park Sonsbeek in Arnhem zal na de aflevering van volgend jaar met een doorlopend programma zichtbaar blijven in de Gelderse hoofdstad. Artistiek directeur Bonaventure Ndikung, het team van curatoren en een deel van de kunstenaars blijven tot 2024 betrokken bij Sonsbeek, kondigt de organisatie aan. Zij zullen nog van alles op touw zetten.

De twaalfde editie van de legendarische tentoonstelling Sonsbeek in 2020 zal wel, zoals gebruikelijk, 100 dagen duren: van 5 juni tot en met 13 september 2020.

De expositie Sonsbeek werd kort na de Tweede Wereldoorlog bedacht om het zwaar gehavende Arnhem nieuw leven in te blazen. Op de eerste aflevering in 1949 kwamen 125.000 belangstellenden af. Deze eeuw waren er drie eerdere afleveringen, ingevuld door Jan Hoet (2001), Anna Tilroe (2008) en ruangrupa (2016). Inmiddels is besloten dat het een vierjaarlijks evenement moet worden, maar er komt nu dus een tussenliggend programma bij. Een en ander moet op langere termijn meer resultaat opleveren voor het publiek, de stad Arnhem, de provincie, betrokken partners en de kunstenaars zelf.