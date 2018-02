Sonja Holleeder spaart haar broer niet

„Hij kan iedereen inpakken. U hebt echt geen idee hoe hij is. Iedereen windt hij om zijn vingertje.” Sonja, de oudste zus van Willem Holleeder, sprak tijdens het getuigenverhoor maandagmiddag soms met een van emotie trillende stem, maar spaarde haar broer niet. „Een vieze hond”, noemde ze hem, omdat hij direct na de gewelddadige dood van zijn ‘bloedgabber’ Cor van Hout een deel van diens erfenis kwam opeisen.

Van Hout werd in januari 2003 in Amstelveen doodgeschoten. Volgens Sonja (57), jarenlang de partner van Van Hout en moeder van zijn twee kinderen, zit haar broer Willem achter die liquidatie. En ze vindt dat hij daarvoor moet boeten, ze wil gerechtigheid voor haar kinderen. „Mijn broer ging veel te ver.”

Op vragen van de rechtbank verklaarde Sonja ook over wat zij wist van de mogelijke betrokkenheid van Willem Holleeder bij de moorden op Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl. Over zowel Endstra als Houtman zou Holleeder hebben gezegd: „Het was hij of ik.” Holleeder moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor onder meer deze liquidaties.

Verhoor Sonja Holleeder openbaar

Uit angst voor haar broer heeft Sonja naar eigen zeggen meer dan tien jaar gewacht voordat ze naar de politie stapte om tegen hem te verklaren. Sonja, haar zus Astrid en Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog zitten in een beschermingsprogramma voor getuigen. Ze getuigen in de rechtbank in een afgeschermde cabine. Alleen de rechters, officieren van justitie en haar eigen advocaat kunnen Sonja zien. Ze zit afgeschermd van Willem Holleeder, broer en zus kunnen elkaar niet aankijken. Een verzoek om het drietal achter gesloten deuren te horen wees de rechtbank maandag af.

Holleeder en Van Hout zaten met nog twee mannen achter de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur in 1983. Halverwege jaren negentig raakten ze gebrouilleerd. In 1996 werd voor het eerst een aanslag op het leven van Van Hout gepleegd. Sonja zat toen naast hem in de auto. Volgens Sonja is haar broer Willem overgestapt naar het ‘vijandige kamp’ van de criminelen Sam Klepper en John Mieremet.

Dinsdag krijgt Holleeder zelf de gelegenheid vragen aan zijn zus te stellen.