Sonarboot vindt lichaam in water Winterswijk

Met behulp van een sonarboot is dinsdag aan het begin van de middag in zwemplas Hilgelo bij Winterswijk een stoffelijk overschot gevonden. Het staat nog niet vast of het de jonge asielzoeker is, die maandag onder water verdween. Naar het stoffelijk overschot van de man uit Eritrea is sinds maandagmiddag gezocht met een dregboot, een sonarboot, duikteams en drones.

De verdwenen asielzoeker woonde in een asielzoekerscentrum in de buurt. Hij ging met een groep medebewoners naar de recreatieplas, aldus de politie. De jongeman sprong van een vlot en kwam niet meer boven. Sinds de verdwijning van de man is de drukbezochte zwemplas gesloten.

Hilgelo is een voormalige zandwinlocatie. Die plassen zijn erg diep en koud en hebben vaak onderstromen.