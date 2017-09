„Sommige beelden kunnen absoluut niet”

De directie van het in opspraak geraakte slachthuis Verbist zegt geschokt te zijn bij het zien van de beelden van zware dierenmishandelingen binnen het bedrijf. „Sommige van deze beelden kunnen absoluut niet door de beugel. Natuurlijk zijn wij daar zelf door geschokt. Wij nemen dit zeer ernstig en wij zullen er alles aan doen opdat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren”, zegt Louis Verbist, zaakvoerder bij het slachthuis, in een schriftelijke reactie.

Het slachthuis zou volgens hem voor het einde van het jaar een „doorlichting” krijgen. „De directie heeft beslist om hier met onmiddellijke ingang werk van te maken. De directie stelt nu alles in het werk om samen met de medewerkers, de klanten en andere betrokkenen de situatie te beheren en zal daarom voorlopig geen verdere interviews geven.”

Opmerkelijk genoeg ontkende zaakvoerder Verbist (73) eerder op de dag nog in de krant Het Laatste Nieuws alle beschuldigingen. „Er wordt bij ons op een correcte manier geslacht en zieke dieren komen er niet in. Ik nodig u uit om te komen kijken hoe het er bij ons aan toegaat. We zullen u met plezier rondleiden.”

De Belgische minister Ben Weyts van Dierenwelzijn gaf dinsdag opdracht om het slachthuis onmiddellijk te sluiten. Of dit tijdelijk is of voorgoed is nog onbekend.