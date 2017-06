Solo-expo voor ontwerper slijmjurk Lady Gaga

Vormgever Bart Hess, bij een groot publiek bekend als ontwerper van een ‘slijmjurk’ voor Lady Gaga, krijgt binnenkort een solotentoonstelling. Het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch presenteert een selectie uit tien jaar ontwerpen van hem.

De uit Geldrop afkomstige ontwerper werkt op het snijvlak van vormgeving, mode en beeldende kunst en bekleedt het menselijk lichaam telkens anders, maar altijd op wel zijn eigen wijze. Hij laat materialen als het ware samensmelten met het menselijk lichaam.

Lady Gaga vroeg Hess in 2011 een outfit te maken naar aanleiding van zijn werk voor het Amerikaanse modetijdschrift Vogue. Dat werd de ‘slime dress’. Om de juiste kleur en textuur te krijgen, mengde de kunstenaar materialen uit de supermarkt, doe-het-zelf-zaken en speelgoedwinkels. Vervolgens liet hij het zelfgemaakte slijm van zijn atelier in Eindhoven naar New York verschepen. De ‘jurk’ is te zien op het boekje bij de cd Born this way.

De tentoonstelling Future Bodies is van 24 juni tot en met 1 oktober.