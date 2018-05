Solex tuft al 70 jaar in Nederland rond

De lichte bromfiets met voorwielaandrijving, zo omschrijft Van Dale de solex, een van oorsprong Franse gemotoriseerde tweewieler. In 1948 werd het brommertje in Nederland geïntroduceerd. Reden voor een tweedaags feestje in het Gelderse Oosterbeek, dat zaterdag begint.

In 1948 tekende de firma Stokvis en Van der Heem in Den Haag een contract met de Franse producent om de solex in Nederland te gaan produceren. Aanvankelijk was het een vervoermiddel voor het welvarende deel van de bevolking, maar al snel nam de populariteit toe bij de 'gewone' man en vrouw. Waar jongens kozen voor de Puch, wilden meisjes op de solex.

Tussen 1948 en 1969 werden in Nederland 700.000 solexen geproduceerd. Het brommertje kostte bij introductie 375 gulden, twintig jaar later 400 gulden (181,50 euro). In later jaren kwamen allerlei nieuwe modellen op de markt, maar de oer-solex bleef populair.

In 2005 blies het Franse bedrijf Mopex de solex nieuw leven in en begon de productie van het oude model, onder de merknaam Black ‘n Roll.

Op dit moment staan er in Nederland nog zo'n 24.000 fietsen met hulpmotor uit de solex-familie geregistreerd, laat Frank Vonck weten. Hij is de organisator van het jubileumweekeinde 70 jaar Solex Nederland.

En wie rijdt daarop? ,,Jong en oud", zegt Vonck. ,,Veel kinderen van solex-rijders nemen de hobby over van hun vader of moeder. Vooral in Frankrijk zie je kinderen van 14, 15 en 16 jaar op een solex rijden. De oudere gebruiker is gemiddeld 40 tot 50 jaar."

Vonck verwacht ruim zeshonderd deelnemers uit negen landen in sportpark Hartenstein in Oosterbeek. Op het programma staat onder meer een recordpoging om de langste rij stilstaande solexen te realiseren, een toertocht, voetbal op de solex, een expositie en muziek.