Solarboten varen Elfstedentocht

Drie zonneboten van de ”Young Solar Challenge” zijn afgelopen maandag begonnen aan de Elfstedentocht. Twaalf scholieren in drie boten proberen in vijf dagen de 220 kilometer lange tocht langs de elf Friese steden af te leggen, meldt de Leeuwarder Courant.

De Young Solar Challenge is een jaarlijkse wedstrijd met zonneboten voor middelbare scholieren. Vanwege de coronacrisis is de editie van dit jaar verplaatst naar 2021. Een aantal deelnemers wilde echter toch het water op. Vandaar dat twaalf scholieren, in de leeftijd van veertien tot en met achttien jaar, maandag met drie boten aan de Elfstedentocht begonnen.

Als alles volgens planning verloopt, komen de boten vrijdag in Leeuwarden aan. De tocht is te volgen via youngsolarchallenge.nl.

In 2022 wil Young Solar Challenge de tocht met meer dan veertig zonneboten gaan varen.