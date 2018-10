Softwareprobleem geeft vertraging op HSL-Zuid

Softwareproblemen zorgen voor hinder voor treinreizigers op de HSL-Zuid, de lijn van Amsterdam richting België. In oktober waren de problemen zo groot, dat de NS zelfs niet kon voldoen aan criteria voor op tijd rijden bij de HSL die door het ministerie zijn voorgeschreven. Dat maakte de NS woensdag bekend.

Tussen mei en oktober installeerde de NS nieuwe software op de 78 locomotieven die ingezet worden op de hogesnelheidslijn. Ondanks uitgebreid testen zit in de software een fout, die ervoor zorgt dat de trein soms stopt tijdens de rit. In sommige gevallen kan de machinist dit herstellen en verder rijden. Maar soms lukt dat niet en staat de trein langdurig stil.

Hoewel de HSL door het euvel in oktober te veel vertraging opliep, verwacht een woordvoerder dat over het hele jaar genomen de afspraken qua stiptheid wel worden waargemaakt. De softwareproblemen moeten voor de kerst zijn opgelost.

De NS maakt ook bekend dat vanaf december meer treinen gaan rijden op de HSL-Zuid. Per uur gaan dan niet vier maar vijf zogenoemde Intercity Direct-treinen rijden. Vanaf begin volgend jaar krijgen deze treinen ook nog eens een extra rijtuig. Door de maatregelen zijn voor reizigers elk uur 850 extra stoelen beschikbaar, een uitbreiding van de capaciteit van bijna 20 procent.

De uitbreiding van de capaciteit is nodig, omdat de HSL-Zuid volgens de NS een populaire lijn is. In 2017 groeide het aantal reizigers met 25 procent en de verwachting is dat die groei dit jaar doorzet.