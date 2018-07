Soest ‘s nachts van slag door overenthousiaste kerkklokken

De klokken van de Oude Kerk in Soest waren zaterdagochtend van slag. Vanaf 01.00 uur luidden de klokken ieder uur dertig minuten achter elkaar. Pas om 10.00 uur wisten twee buurtbewoners, die met toestemming van de politie de toren beklommen, de klok te ontklepelen.

De oorzaak van het probleem is niet bekend. „Ik ben gebeld”, zegt secretaris Janny Voogt van de kerk tegen de NOS. „Maar ik kan er niet veel aan doen.” De toren en de klok zijn eigendom van de burgerlijke gemeente Soest. „En de gemeente is in het weekend niet bereikbaar.”