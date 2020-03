Soepeler quarantaineregels voor artsen in Duitse grensregio

De strenge Duitse quarantainerichtlijnen voor artsen en verzorgenden in het Duitse grensgebied bij Zuid- en Midden-Limburg zijn versoepeld. Medische hulpverleners hoeven niet langer verplicht in quarantaine, als ze in aanraking zijn geweest met een coronazieke. Alleen als de arts of zorgverlener zelf ook ziektesymptomen vertoont, mogen ze hun vak tijdelijk niet meer uitoefenen.

Dat zei bestuurder Stephan Pusch van de Kreis (regio) Heinsberg woensdagmiddag tijdens een persconferentie. Twee dagen geleden nog luidde Pusch de noodklok omdat steeds meer artsen door de strenge Duitse richtlijnen direct veertien dagen in quarantaine moesten als ze patiënt behandelden die het coronavirus onder de leden heeft. Daardoor ontstond een acuut tekort aan artsen. Deze richtlijn is nu versoepeld, zei Pusch. Hij zei daarover blij en opgelucht te zijn.

Hij denkt dat zijn oproep aan hogere gezondheidsinstanties in Duitsland succes heeft gehad. Ook heeft de regio nu extra mondkapjes gekregen, zodat artsen en verplegenden veiliger met patiënten kunnen werken, zei Pusch.

In de regio komt ook een nieuw mobiel teststation. Nu worden zo’n 200 testen per dag uitgevoerd, maar dat bleek te weinig.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de regio (Kreis) Heinsberg is gestegen naar 104. Pusch riep inwoners op de ziekte niet te dramatiseren. Hij zei de ziekte serieus te nemen maar dat die niet erger is dan een doorsnee griepepidemie. „Het ziekteverloop is milder dan eerst gedacht, er zijn kinderen kinderen of jongeren ziek geworden van het virus en de zwaardere gevallen betreft mensen die daarvoor ook niet kerngezond waren.” Volgens hem is het overlijdensrisico niet groter dan bij een gewoon griepvirus.

Inmiddels heeft ook de Veiligheidsregio Zuid Limburg de nieuwe voorschriften voor publieksevenementen gepubliceerd. Organisatoren die evenementen in gesloten ruimten organiseren waar ook mensen op af komen uit de Duitse besmettingshaarden Heinsberg en Gangelt, moeten met hun gemeenten in gesprek gaan over verwachte risico’s. De burgemeester kan dan besluiten het evenement af te gelasten. Het gaat om evenementen in de gemeenten Sittard-Geleen, Landgraaf, Kerkrade, Beekdaelen en Brunssum.