Soepeler kinderpardon verdeelt CDA-kiezers

De achterban van regeringspartij CDA is verdeeld over een mogelijke verruiming van het kinderpardon. Bijna de helft (49 procent) is tegen, terwijl net iets minder CDA-stemmers (45 procent) juist voorstander zijn van een soepeler kinderpardon. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag (NPO 1) onder 21.000 mensen, van wie 2000 zeggen op het CDA te stemmen.

Afgelopen weekend sloten de christendemocraten zich aan bij coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, die al langer aandringen op een versoepeling. De VVD is tegen verruiming van het kinderpardon.

Het CDA is volgens het onderzoek van EenVandaag de enige partij waarvan de kiezers duidelijk verdeeld zijn. Zo vinden veel voorstanders dat je kinderen die hier geworteld zijn niet zomaar kunt uitzetten en dat de partij de christelijke normen en waarden eer moet aandoen. Tegenstanders van verruiming van het kinderpardon vinden dat hun partij moet vasthouden aan het regeerakkoord, waarin staat dat het pardon niet verder wordt versoepeld.