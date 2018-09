„Socialmedia-kanalen politie op zwart”

De politie gaat vanaf vrijdag nog maar nauwelijks communiceren over incidenten. Dat gebeurt als onderdeel van de cao-acties. De vakbonden hebben de achterban opgeroepen om mee te werken aan de actie.

De politie voert actie omdat ze onder meer een verlaging van de werkdruk en meer salaris willen. Vanaf vrijdag komen op op de site www.politie.nl alleen nog maar koppen van nieuwsberichten te staan, daaronder staat informatie over het cao-conflict. Ook worden de socialmedia-kanalen zoveel mogelijk op zwart gezet. Persalarmen, dus bij grote incidenten, worden nog wel gecommuniceerd.

De politie voert al tijden actie voor een betere cao. De afgelopen dagen werd er onder meer actie gevoerd bij treinstations in Amsterdam en Utrecht en bij de Tweede Kamer.

Een woordvoerder van de korpsleiding van de politie meldt dat de communicatiekanalen „zeker niet” op zwart gaan. „Het is aan de medewerkers of ze wel of niet meedoen aan de actie. Bij de vorige soortgelijke actie was het animo vrij laag.”