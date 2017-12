Sociale media steeds populairder onder ouderen

De kans dat je een opa of oudtante op Facebook tegenkomt, wordt steeds groter. Ouderen maken dit jaar fors meer gebruik van sociale media. Waar 5 jaar geleden nog maar 24 procent van de 65- tot 75-jarigen gebruik maakte van sociale media, is dat nu 64 procent.

Dat blijkt zaterdag uit een nieuwe analyse van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over onlineactiviteiten van Nederlanders.

Het gebruik van sociale media zoals Facebook en Twitter stijgt ook onder de 75-plussers. In 2017 gaf 35 procent aan gebruik te hebben gemaakt van een sociaal kanaal. In 2016 was dat nog 22 procent en in 2012 slechts 5 procent.

Sociaal netwerk

Inmiddels gebruikt ruim een derde van de ouderen een sociaal netwerk, meldt het CBS. Vijf jaar eerder was dat nog 12 procent. Bij de groep van 75-plussers nam het aandeel dat actief is op sociale netwerken toe van 2 procent in 2012 tot ruim 17 procent in 2017.

Uit de analyse van het CBS blijkt ook dat steeds meer oudere internetgebruikers buitenshuis online gaan. Iets meer dan de helft van de 65- tot 75-jarigen gebruikt daarvoor een mobiele telefoon of smartphone. Na de telefoon is de tablet met 32 procent het populairst voor het internetgebruik. In totaal maakt ruim 80 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gebruik van mobiel internet.

Zoekopdrachten

De ouderen gebruiken het internet voor verschillende doeleinden, zo blijkt uit het onderzoek. Van de 65- tot 75-jarigen zegt ruim 70 procent gebruik te maken van internet voor het zoeken van informatie over goederen en diensten. Als tweede zoeken ze naar informatie over gezondheid en daarna lezen de senioren graag online de krant.

Mensen van 75 jaar en ouder laten dezelfde voorkeuren zien, maar in deze leeftijdscategorie liggen de percentages iets lager.