Social distancing in de kunst: anatomische les zonder chirurgijns

Net als de meeste gesloten musea is ook het Mauritshuis in Den Haag volop online te bezoeken. Het museum daagt de bezoekers nu uit om digitaal ‘social distancing’ aan te brengen op de schilderijen uit de eigen collectie, door middel van een zogenoemde Facebook-challenge. De eerste bewerkingen zijn al binnen. Zo zit Dr. Nicolaes Tulp, die op het beroemde schilderij van Rembrandt ‘De anatomische les’ geeft, nu in zijn eentje bij het te bestuderen lijk. De zeven chirurgijns zijn weggewerkt door de inzender.

De Stier van Paulus Potter is ook niet meer niet te bekennen en de boer noch de andere dieren zijn nog te zien. Alles wat overbleef, zijn de twee bomen waaronder ze stonden gegroepeerd.

Een ander ging aan de slag met het Gezicht op Delft van Johannes Vermeer. Deze deed er nog een schepje bovenop en bracht een spandoek op één van de gebouwen op het kunstwerk aan: „Zorgpersoneel bedankt” staat erop, met twee rode harten.

Er zijn nog meer challenges bij het Mauritshuis, waarmee de Meisje-met-de-parel-badeend als prijs valt te verwerven, en andere virtuele activiteiten. Conservator Lea van der Vinde bijvoorbeeld laat elke maandag een paardenportret zien van de hand van de Brit George Stubbs. De schilderijen maken deel uit van de eerste expo van zijn werk in ons land ooit, die eind februari opende. Ook het geraamte van een van de succesvolste renpaarden en dekhengsten uit de historie, de Engelse Eclipse (1764-1789), staat er, omdat hij door Stubbs is vereeuwigd. Volgens kenners is het dier inmiddels de stamvader van 95 procent van alle Engelse volbloeden.