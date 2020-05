Sociaal plan voor personeel van te sluiten Hoenderloo Groep

Vakbonden en zorgorganisatie Pluryn zijn het eens over een sociaal plan voor medewerkers van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep. Pluryn wil die binnenkort sluiten. In de vestigingen van de groep in Deelen en Hoenderloo wonen nu nog 122 kinderen met een zeer complexe problematiek.

Pluryn wil de medewerkers (169 fte) na de sluiting gelijkwaardig werk aanbieden op andere locaties. Nu is nader ingevuld en afgesproken wat dat precies inhoudt. Zo kunnen jeugdzorgwerkers hun cliënten volgen als die worden overgeplaatst naar een andere plek binnen het concern. Slaagt Pluryn er niet in om een medewerker direct gelijkwaardig ander werk te geven dan moet het binnen twaalf maanden een andere, passende functie zoeken. De werknemer kan ook gebruikmaken van een vrijwillige vertrekregeling

Pluryn is met de sluiting in het achterhoofd al bezig met de noodzakelijke verplaatsing van kinderen, die deels terug naar huis gaan en deels naar een andere instelling. Nu wonen er nog 122 kinderen, eerder waren dat er ongeveer 225.

Ouders en medewerkers van Pluryn zijn veelal faliekant tegen de sluiting. Eerder al riep FNV Zorg en Welzijn op de sluiting tijdens de huidige coronacrisis uit te stellen, maar Pluryn voelde daar niets voor. De bond vindt het nu goed dat er een sociaal plan ligt, maar blijft zich verzetten tegen sluiting. Medewerkers hebben in de afgelopen maanden actie gevoerd voor het openhouden van de instelling, met het oog op de zeer kwetsbare jongeren die er wonen.