Sociaal domein zet gemeente klem

Gemeenten komen steeds vaker in financieel zwaar weer, zo bleek dinsdag uit onderzoek van accountants- en adviesbureau BDO.

Wat is er aan de hand?

BDO heeft de solvabiliteit van gemeenten door de jaren heen met elkaar vergeleken. Dit is een financieel kengetal dat laat zien hoe goed een organisatie haar financiële verplichtingen kan nakomen. In 2008 was dit gemiddeld 42 procent; in 2017 is het gedaald naar 35 procent. Een gezonde organisatie heeft een solvabiliteit tussen de 25 en 40 procent; gemeenten zijn dus over het algemeen nog financieel gezond. De verwachting van BDO is echter dat het kengetal de komende jaren nog verder zal dalen en meer gemeenten in de problemen komen.

Hoe komt dat?

De belangrijkste oorzaak is volgens BDO de nieuwe taken van de gemeente in het sociaal domein. Vanaf 2015 is de lokale overheid verantwoordelijk voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor geeft het Rijk geld aan gemeenten, maar dit is vaak te weinig. De landelijke overheid heeft met de overheveling van zorgtaken het budget stapsgewijs met circa 20 procent verlaagd., terwijl de kosten stijgen. Dat begint bij steeds meer gemeenten te knellen.

Waarom lopen de kosten in het sociaal domein op?

De overheveling van taken naar de lokale overheid zorgt ervoor dat meer problemen bij jongeren zichtbaar worden, denkt vakblad Binnenlands Bestuur. Veel gemeenten werken met sociale wijkteams, waardoor hulpvragen eerder en vaker boven water komen.

Vooral de kosten voor jeugdzorg stijgen. In 2017 gaven gemeenten gezamenlijk 650 miljoen euro meer uit aan jeugdhulp dan verwacht, blijkt uit onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur. Driekwart van de gemeenten dacht een jaar geleden al dat de kosten voor 2018 nog hoger zouden zijn.

En nu?

Het postvak van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is al diverse malen overstroomd met brandbrieven van gemeenten; vooralsnog zonder succes. Het Rijk komt nog niet met meer geld over de brug. En dus zoeken gemeenten naar andere oplossingen. Veelgehoord is de inzet op het voorkomen van dure hulp aan jongeren, ook wel preventie genoemd. Hoe eerder problemen bij de gemeente in beeld zijn, hoe goedkoper deze opgelost kunnen worden, is de gedachte. Ook bezuinigen op uitgaven buiten het sociaal domein is een oplossing die steeds meer gemeenten kiezen.

Voorlopig hebben deze maatregelen nog geen positief effect op de zorguitgaven. De verwachting is dat deze de komende jaren nog verder zullen stijgen.