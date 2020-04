Sobere ceremonie rond nieuwe korpschef Van Essen

Met een sobere ceremonie vanwege de coronacrisis heeft korpschef Erik Akerboom de leiding over de Nationale Politie woensdag officieel overgedragen aan Henk van Essen. ’Ik weet dat het korps bij jou in goede handen is”, zei Akerboom tegen zijn opvolger.

Onder normale omstandigheden was de overdracht een ceremonie met 350 mensen in de Ridderzaal geweest. Dit keer was gekozen voor een sobere ceremonie in de aula van het politiebureau aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag. Onder toeziend oog van onder meer een selecte groep collega’s uit de politietop, minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en enkele burgemeesters en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie vond de officiële overdrachtsceremonie tussen de oude en nieuwe korpschef plaats.

„Jij stak je nek uit, durfde tegen de politiek in te gaan. Tijdens het vuurwerkdebat. Als er gekort werd op personeel”’, zei Grapperhaus tegen Akerboom. De minister noemde Van Essen de gedroomde kandidaat om de nieuwe korpschef te worden. „Je kent het korps door en door, zit al veertig jaar bij de politie. Door jouw aderen stroomt blauw bloed.”

Van Essen stelde dat de afgelopen zeven jaar bij het publiek het vertrouwen in de politie is vergroot. Hij voegde eraan toe dat binnen het korps nog werk moet werden verzet. „Het gaat er uiteindelijk om dat de collega ook het gevoel heeft dat ie binnen zijn werk veilig kan doen. Dat ie z’n eigen talenten mee kan nemen. Daarvoor geaccepteerd wordt. En dat die politieorganisatie hem die ruimte biedt. Dat is een opgave waar ik voor wil staan.”

Van Essen was al plaatsvervangend korpschef. Akerboom wordt de nieuwe directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).