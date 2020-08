Sober Prinsengrachtconcert in binnentuin van hotel

De jaarlijkse publiekstrekker kon het Prinsengrachtconcert in Amsterdam dit jaar niet worden door het coronavirus en daarom is gekozen voor een kleinere, intieme setting. In de binnentuin van Hotel Pulitzer aan de gracht wordt zaterdag eerst het Kinderprinsengrachtconcert gehouden en later op de avond het ‘gewone’ concert, waarnaar normaal gesproken veel publiek op de tribunes en in bootjes luistert. Dat publiek kan nu alleen via de tv van de muziek genieten.

Voor de kinderen treden vanaf 18.20 uur slagwerker Rory Bleeker (13), cellist Fama Koning (15) en fluitist Christiaan Blom (11) op. Zij spelen samen met respectievelijk rapper Diggy Dex, The Voice-winnares Sophia Kruithof en beste zangers-duo Emma Heesters en Rolf Sanchez.

Voor het eerst in vijftien jaar is violiste Janine Jansen weer van de partij bij het reguliere Prinsengrachtconcert. Ze wordt vergezeld door cellist Mischa Maisky en pianist Denis Kozhukhin. Het concert is vanaf 21.20 uur te volgen op NPO1 en NPO Radio 4. Het kinderconcert wordt uitgezonden via NPO Zapp.