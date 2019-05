Snorfietser overleden na aanrijding N247

Een 57-jarige snorfietser is dinsdag om het leven gekomen door een aanrijding op de N247 bij Amsterdam. Hij raakte ernstig gewond en is na reanimatie overgebracht naar een ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden, meldde de politie woensdag.

De man kwam uit Purmerend en raakte rond 07.00 uur in botsing met een auto op de kruising van de Slochterweg met de Termieterweg. De 40-jarige automobilist uit Amstelveen kwam uit de richting van de A10.

De bestuurder is volgens de procedure aangehouden. Hij had geen drugs of alcohol gebruikt, bleek uit een test.