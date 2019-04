Snorfiets op rijbaan: 42.000 tegenstemmen

Anne Schipper promoveerde voor de tweede keer op C. Rijnsdorp. Vrijdag was dat in Kampen. Foto van links naar rechts: dochter Sophie Schipper (paranimf), copromotor dr. Jacqueline Bel, dr. Schipper, promotor prof. dr. George Harinck en dochter Leonoor Schipper (paranimf). beeld RD