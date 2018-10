Snoek gaat jagen op goudvissen in Arnhem

Snoeken gaan jagen op de goudvissen in de Jansbeek in Arnhem. De roofdieren eten de goudvissen op. Waterschap Rijn en IJssel hoopt zo een einde te maken aan „het goudvissenprobleem” in de nieuw aangelegde stadsbeek.

De Jansbeek stroomt langs terrassen in de Arnhemse binnenstad naar de Rijn. Sommige mensen vinden de kraakheldere beek in een betonnen watergang maar saai en laten daarom goudvissen los. Het waterschap is daar fel op tegen, omdat goudvissen exoten zijn. Ze zouden inheemse vissen in de Rijn kunnen verdringen.

Begin april dwong het schap een onverlaat al eens om alle losgelaten vissen uit de beek te halen. Dat lukte grotendeels, maar sindsdien waren opnieuw hele scholen goudvissen in de beek te zien.

Het schap hoopt dat mensen snappen dat goudvissen niet zullen overleven als er jagers in het water zitten. Snoeken passen volgens het waterschap als inheemse soort wel in het ecosysteem van de beek.