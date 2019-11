De snelweg A27 tussen Utrecht en Almere is bij knooppunt Almere afgesloten wegens een ongeluk met meerdere voertuigen. Volgens de politie gaat het om twee of drie voertuigen en zijn drie gewonden overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

De verkeerspolitie onderzoekt het ongeluk. Volgens de ANWB is de weg nog dicht tot 01.00 uur.

Verkeer dat achter het ongeluk stond is teruggeleid naar de A6. Er staan inmiddels geen files meer, meldt de ANWB.