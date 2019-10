Snelweg A1 bezaaid met spijkers

Op de snelweg A1 tussen Hengelo (O.) en Apeldoorn is donderdag ter hoogte van Lochem een lading spijkers terechtgekomen, meldt Rijkswaterstaat. Dat gebeurde na een aanrijding tussen drie vrachtwagens. De snelweg is enige tijd afgesloten geweest om de spijkers op te ruimen. Aan het begin van de middag was de weg weer vrij.

Het ongeluk en het opruimen van de spijkers veroorzaakten een vertraging, die opliep tot ruim anderhalf uur. Ook op wegen in de buurt van de snelweg ontstonden lange files. Het verkeer uit het noordoosten dat via een snelweg wilde rijden, moest omrijden via Zwolle en Enschede.