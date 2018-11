Snellere treinenloop op spoor mogelijk

Spoorbeheerder ProRail, NS en andere betrokkenen denken dat de dienstregeling op het spoor verder kan worden opgevoerd met het oog op de reizigersgroei in de komende jaren.

In een gezamenlijke toekomstverkenning hebben zij vastgesteld dat treinen met enkele slimme aanpassingen op het zogenoemde hoogfrequente netwerk (PHS) om de 7,5 minuut kunnen rijden. Op het traject tussen Amsterdam en Eindhoven rijden nu al zes intercity’s per uur, om de tien minuten dus. Ook op andere drukke trajecten gaan de komende jaren extra treinen rijden.

„Als je slim kijkt, kunnen we meer uit het spoor halen”, bevestigt een woordvoerder van ProRail een bericht daarover in De Telegraaf. De reizigersaantallen nemen de komende tien jaar met 40 procent toe. Om die groei op te vangen werkt ProRail aan het spoor, aan de stations en aan een verbeterde dienstregeling.

Zo is de ‘tienminutentrein’ niet altijd een snellere oplossing voor reizigers, omdat de overstap naar aansluitende treinen die eens per kwartier of halfuur rijden uiteindelijk geen tijdwinst oplevert. „Dat zorgt ervoor dat op een aantal plekken reizigers geen naadloze aansluiting hebben op de drukke trajecten”, verduidelijkt ProRail. „Dat lossen we op door op de drukste trajecten met acht treinen per uur te gaan rijden. Dat zorgt voor betere overstapmogelijkheden en meer capaciteit.”

Ook de herintrede van de sneltrein, die het gat moet opvullen tussen de sprinter en de intercity, past in het toekomstplan. Zo rijdt volgens ProRail straks tussen Schiphol en Amsterdam een hoogfrequente Airport Sprinter. In Brabant ziet de spoorbeheerder mogelijkheden voor extra snelle treinen tussen Breda, Tilburg en Utrecht.