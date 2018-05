„Snellere trein Kampen-Zwolle te duur”

Het oorspronkelijke plan om de trein tussen Kampen en Zwolle met 140 kilometer per uur heen een weer te laten rijden, kan in de ijskast. Dat zei wethouder Gerrit Jan Veldhoen van de gemeente Kampen dinsdag. „Je hebt geen hogeschoolopleiding nodig om te begrijpen dat het opnieuw aanleggen van de lijn te duur is om dat plan door te laten gaan.”

Op het in december opgeleverde station Zwolle-Stadshagen stappen nog altijd geen reizigers in en uit. Het 13 kilometer lange spoor tussen Zwolle en Kampen is afgelopen zomer voorzien van bovenleiding. Met die opknapbeurt en de bouw van het station is 26 miljoen euro gemoeid. Vlak voor de heropening van de lijn bleek de bodem te instabiel. Voorheen reden de dieseltreinen er probleemloos met 100 kilometer twee keer per uur tussen beide steden. Maar als de trein ook Stadshagen aan wil doen, is in die dienstregeling een snelheid van 140 kilometer per uur vereist en dat vergt meer van de bodem. Vier dagen voor de opening van het station kreeg de nieuwe exploitant Keolis van ProRail te horen dat rijden op die snelheid niet mogelijk was.

Sindsdien rijden overdag treinen heen en weer tussen beide steden en worden er ‘s nachts testritten gedaan. De bodemonderzoeken zijn inmiddels afgerond maar ProRail wil er weinig over kwijt. „Met onze opdrachtgevers hebben we afgesproken daarover op 1 juni naar buiten te komen. Dan komen ook de conclusies naar buiten”, zegt een woordvoerder. Voor Wethouder Gerrit Jan Veldhoen (ChristenUnie) is de situatie nu al helder. „Als Keolis in december meldt niet met 140 kilometer per uur te kunnen rijden en ProRail inmiddels stelt dat de stabiliteit van de bodem verder tegenvalt, dan wordt er niet meer met die snelheid gereden. Dan zou je de lijn moeten weghalen, de veenbodem afgraven en de lijn opnieuw moeten aanleggen om dat mogelijk te maken.” En dat kost te veel, is zijn conclusie. Voor Veldhoen is duidelijk dat de huidige dienstregeling in stand moet blijven. „Wat er ook gebeurt: de reiziger mag niet de dupe worden.” Wat er fout is gegaan, is volgens hem tussen de provincie Overijssel en ProRail om op te lossen. En als er geld bij moet? „Dat is in eerste instantie niet aan de gemeente Kampen.”

Al 152 jaar rijden er treinen tussen Zwolle en Kampen via de polder Mastenbroek. Dat die polder een slappe veenbodem heeft, kan voor ProRail geen verrassing zijn. Al tijdens de aanleg in 1865 kampte de lijn met verzakkingen door het veen. De woordvoerder van ProRail lijkt die geschiedenis niet te kennen. Eerder meldde de railinfrabeheerder al dat de tussentijdse resultaten tegenvielen. Is er vooraf dan geen bodemonderzoek gedaan? Of zijn die onderzoeken genegeerd? De woordvoerder van ProRail: „Het is voor ons ook een puzzel die we moeten leggen. Wat er vooraf bekend was, is voor ons ook onderwerp van onderzoek.”

PvdA Overijssel noemde via social media de situatie dinsdag al „een wanvertoning” en verwacht een miljoenenstrop. CDA Overijssel wacht af waar de gedeputeerde mee komt, zegt Statenlid Christiaan Schrijver. Hij vindt dat de wethouder voor zijn beurt spreekt. „We hebben een contract met ProRail en daar houden we ze aan. Het is ondenkbaar dat we een station laten bouwen dat vervolgens ongebruikt blijft.”