Sneller nieuwe huizen bouwen in Rotterdam

Rotterdam gaat de komende jaren versneld 18.000 huizen bouwen. De gemeente heeft daarover een akkoord gesloten met projectontwikkelaars, bouwbedrijven en corporaties. Daarin is afgesproken dat bureaucratische hobbels zo veel mogelijk worden beperkt en dat de gemeente het bouwbeleid versoepelt.

Zo gaat de gemeente gronduitgifte vergemakkelijken en bouwplannen en vergunningen worden sneller goedgekeurd. De zogenoemde parkeernorm wordt aangepast waardoor er bij de nieuwbouw minder parkeerplaatsen hoeven te komen. De stad gaat verder onderzoeken of er meer woontorens gebouwd kunnen worden. Ook wordt een eind gemaakt aan lange bezwaarprocedures.

Rotterdam wil de komende vier jaar 18.000 huizen bouwen, maar de stad gaat plannen maken voor 25.000 woningen, omdat de ervaring leert dat 40 procent van die plannen niet wordt gerealiseerd.

Wethouder Bas Kurvers (VVD, wonen) ondertekende het woningbouwakkoord vrijdag met een groot aantal projectontwikkelaars, bouwers en corporaties, verenigd in Platform Ontwikkeling Rotterdam. De gemeente zoekt extra personeel om al die bouw- en bestemmingsplannen te maken en later ook de vergunningsaanvragen af te handelen.

„Bouwen in Rotterdam is steeds complexer geworden omdat het vrijwel altijd gaat om bestaande locaties, veelal midden in de stad. Ook is er door de crisis bezuinigd op het ambtelijke apparaat. Met dit nieuwe akkoord willen we weer nieuwe snelheid en energie brengen”, zegt Kurvers.

De nieuwbouw is deels gepland in het centrum. Volgens de projectontwikkelaars moeten met name het gebied rond Ahoy en Zuidplein en de binnenstad nog aantrekkelijker worden om te wonen.