Snelle verkering en stiekeme verloving in Zwitserse bergen

Zwitserland heeft een speciaal plekje in hun hart. Het is het land waar Jan en Nettie Hotting verkering kregen –morgen twaalf jaar geleden– én waar hij zijn vrouw ten huwelijk vroeg – morgen elf jaar geleden.

Tijdens een kennismakingsbijeenkomst voor het Daniëlkamp in 2005 denkt Nettie van der Steenhoven (dan 20) dat Jan (24) al een vriendin heeft – dat meisje met wie hij bij de ‘preünie’ is. Ze is niet de enige die zijn nicht voor zijn vriendin aanziet. „Na de eerste vakantieweek vroegen mensen wat wij eigenlijk van elkaar waren”, weet Jan nog. „Ik vond jullie ook maar een vreemd stel”, zegt zij. Hij: „Mijn nicht en ik hadden er vreselijk veel lol om.”

Nettie waardeert zijn droge humor. Hij: „Veel mensen snappen mijn woordspelingen niet; zij wel.” Allebei genieten ze van het contact met hun medereizigers, maar op de een of andere manier komen ze telkens bij elkaar – tijdens het wandelen, de Bijbelstudie en het ontbijt. Zij: „Na een paar dagen vroeg ik me al af: Waar zit hij eigenlijk?”

Op zondagavond geven Jans kamergenoten hem het spreekwoordelijke duwtje in de rug. „We waren een sigaartje aan het roken, toen ze vroegen wat ik van Nettie vond. Ik vond haar wel leuk en had haar ook gesproken, maar we wisten nog niet veel van elkaar. Niet eens van welke kerk ze was.” Zijn kamergenoten menen dat het wel goed zit.

De volgende dag wordt het contact intensiever. „Kom naast me zitten”, zegt Jan op de muziekavond na een dag bergwandelen. „We zaten knusjes op de bank te genieten”, weet Nettie nog.

Na afloop volgt een ommetje met z’n tweeën door Wengen. Teruggekomen in het kamphuis hebben ze verkering. Dat ziet iedereen natuurlijk metéén, denkt het kersverse stel. Maar niemand heeft het in de gaten...

Het ging snel, erkennen de twee. Nettie: „Het klikte, het voelde goed. Ik wilde graag bij hem zijn.” Jan: „Ik ben rustig en kijk de kat uit de boom, zij is gedreven. Zo vullen we elkaar aan.” Zij: „Vanaf het begin zien we dat de Heere dit zo bestuurd heeft.”

Geheime verloving

Ook de verloving is een verhaal apart. „We zijn stiekem verloofd.” Precies een jaar later gaan ze zich weer samen op Daniëlreis naar Zwitserland. Deze keer met cake, bussen slagroom en vlaggetjes in de koffer. In Nederland hebben ze al verlovingskaarten laten drukken, waarop staat dat er later feest zal zijn bij haar ouders. Die weten nog van niks. De broer van Jan zit in het complot, hij doet de kaarten op 17 juli op de post.

Op de 18e is het wel even spannend. „Wanneer konden we er nog tussenuit? Straks was de 18e voorbij.” Net voor het avondeten lukt dat, al moeten ze flink doorlopen naar de watervallen in het dorp Saas-Balen. Daar wordt de verloving een feit. De familie verneemt het nieuws via de post. „Denk je dat je mij voor de gek kunt houden?” reageert haar moeder aan de telefoon.

Ook de bruiloft krijgt een Zwitsers tintje. Jan en Nettie verrassen de gasten uit de kerk met warme apfelstrudel en vanillesaus.

In hun woonkamer in Nederhemert hangt nog altijd een Zwitserse koekoeksklok – gekocht na de verloving. Dolgraag zouden ze nog eens terug willen naar de plek waar ze elkaar leerden kennen. Dat is er nooit meer van gekomen. „Misschien als je ons bankrekeningnummer bij het verhaal zet”, zegt Jan lachend. Met jonge kinderen is zo’n reis ook niet praktisch, vindt het stel.

Amsterdams accent

De verhuizing naar Nederhemert vanuit het Noord-Hollandse Kreileroord was voor Jan erg wennen. „Dat je hier zomaar bij mensen achterom loopt, je zegt tegen ouderen en de sociale controle.” Nettie: „Je vond dat hier maar nieuwsgierige mensen woonden.” Hij: „Maar als je je been breekt, staan er wel gelijk vier mensen voor de deur om te helpen.”

Ondanks die verschillen zeggen de twee enorm naar elkaar te zijn toegegroeid. Zij: „Het verbaast me dat je steeds meer van elkaar gaat houden, ook na tien jaar.” Hij: „Je raakt op elkaar ingespeeld. Als we bijvoorbeeld weggaan, loopt de taakverdeling helemaal vanzelf. In het begin tast je zoiets erg af.”

Zij: „Je gaat zelfs op elkaar lijken in hoe je praat.” Jan had in het begin moeite met het dialect van de schoonfamilie. Door zijn Amsterdams accent verving hij de v door een f en de z door een s. „Nu groet ook hij met ”houdoe!””

zomerserie Ver-liefd

Serie over vakantieliefdes die duurzaam bleken te zijn. Vandaag deel 7: Jan en Nettie Hotting.

Jan (36) en Nettie (32) Hotting uit Nederhemert

… ontmoetten elkaar in Zwitserland tijdens een Daniëlkamp in 2005

… trouwden op 18 mei 2007 in Brakel

… kregen drie kinderen