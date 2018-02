Snelle trein langer toeslagvrij buiten spits

Reizigers tussen Schiphol, Amsterdam en Rotterdam kunnen langer zonder toeslag buiten de spits reizen met de zogeheten Intercity direct. NS verlengt de toeslagvrije periode, die eigenlijk volgende week zou aflopen, tot 8 april. „Het potje is nog niet leeg”, verklaart een woordvoerder van de spoorwegen.

Het tijdelijk vervallen van de toeslag is een goedmaker voor reizigers. De NS kreeg vorig jaar een boete van de overheid omdat de Intercity direct, die over de hogesnelheidslijn rijdt, te slecht presteert. De trein viel de afgelopen jaren vaak uit of kwam te laat. Volgens de NS gaat het inmiddels wel beter. Reizigers komen volgens cijfers van eind vorig jaar in 83 procent van de gevallen op tijd aan. Dat is net voldoende om aan de ondergrens te voldoen.

Tijdens de spits moet wel gewoon toeslag worden betaald. Die bedraagt 2,40 euro per rit tussen Rotterdam en Schiphol. Wie de toeslag vergeet, kan die voor 10 euro alsnog afrekenen in de trein.