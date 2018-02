„Snelle sluiting Loppersumclusters echt nodig”

Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum is heel blij met het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning op korte termijn te verlagen en vooral met de kanttekening dat de veiligheid van de Groningers daarbij voorop moet staan.

„Het is goed om de vijf Loppersumclusters, Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zand en Leermens, per direct te sluiten. Daar moet we niet mee wachten, anders wordt er in een vorstperiode toch weer een beroep op gedaan”, aldus Rodenboog. „Dicht is dicht.”

Het lijkt er volgens hem op dat nu echt alle neuzen dezelfde kant op staan als het gaat om het terugbrengen van de gaswinning en het sluiten van clusters. Rodenboog heeft slechte herinneringen aan januari 2013 toen de toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp niets deed met een vergelijkbaar advies. „Ik verwacht dat minister Eric Wiebes er nu wél invulling aan geeft.”