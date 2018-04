Snelle afhandeling ‘kleinere’ bevingsschades

De onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wil schademeldingen tot 10.000 euro in een vereenvoudigde procedure afhandelen. Het gaat om circa 80 procent van de huidige schademeldingen rond gaswinning in Groningen en gasopslag in Norg.

De commissie, sinds 19 maart het nieuwe schadeloket, verwacht begin mei de eerste besluiten over schadevergoeding. Voor wie aan de beurt is en onder de vereenvoudigde procedure valt, is het streven binnen enkele weken een besluit te nemen. In deze gevallen werken experts volgens een gestandaardiseerd proces, waardoor het sneller kan.

„Komende tijd moet uit de praktijk blijken of dat lukt”, stelt de commissie. Vooralsnog lijkt het zeker enkele maanden te duren voordat iedereen aan de beurt is.

Schades boven 10.000 euro worden volgens de reguliere procedure opgepakt. Omdat de schades daar qua hoogte en oorzaak complexer zijn, kan het zes maanden duren voordat experts eruit zijn.

Sinds de opening kreeg het schadeloket duizend nieuwe meldingen. Daarnaast zijn ook ruim 11.500 meldingen overgenomen van de voorloper, het Centrum Veilig Wonen.