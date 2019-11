‘Snelheidsverlaging kan impasse oplossen’

Verlaging van de maximumsnelheid kan een oplossing zijn voor de stikstofimpasse voor wegenprojecten. Dat stelt ondernemersvereniging voor handel en logistiek Evofenedex. Maar de milieuwinst die een lagere stikstofuitstoot oplevert, moet dan óók worden ingezet voor de aanpak van knelpunten op de weg.

Evofenedex, dat 15.000 bedrijven vertegenwoordigt, stelt dat een snelheidsverlaging een „acceptabel effect” heeft. „De stikstofuitstoot neemt af en de uitstoot van CO2 ook. Daarnaast verbetert de verkeersveiligheid. Dat is positief”, zegt directeur Machiel van der Kuijl. „Maar laten we dan wel de milieuruimte die deze maatregel oplevert tegelijk ook gebruiken voor het oplossen van knelpunten in ons wegennet.” Volgens de belangenbehartiger heeft het weinig zin als alle milieuruimte gaat naar het hervatten van grote bouwprojecten, als die door files en knooppunten nauwelijks te bereiken zijn.

Files kosten de maatschappij jaarlijks minimaal 1,3 miljard euro, berekenden Evofenedex en (TLN) Transport en Logistiek Nederland. Als het verkeer doorstroomt, wordt er minder stikstof, CO2 en fijnstof uitgestoten. Dat maakt het volgens Evofenedex „verstandig de met de snelheidsverlaging verdiende milieuruimte ook te gebruiken voor het hervatten van de aanleg en verbreding van wegen”.