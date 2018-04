Snelheidsmaniak voor derde keer betrapt in Goes

Een 27-jarige hardrijder uit Goes is zondagochtend vroeg voor de derde keer in vier maanden tijd betrapt. De man reed 88 kilometer per uur in de Van de Spiegelstraat in zijn woonplaats, waar 30 is toegestaan. De Zeeuw heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.

De man werd betrapt tijdens een lasercontrole. De politie heeft de zaak ook aangekaart bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, omdat het de derde keer in korte tijd was dat hij veel te hard bleek te rijden. In die melding is aangegeven dat wordt vermoed dat de man niet langer beschikt over ,,de vereiste rijvaardigheid of geestelijke geschiktheid om een voertuig te besturen''.