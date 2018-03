Snelheidsmaniak opgepakt op Zeeuwse snelweg

Een man van 46 jaar uit Goes is mogelijk definitief zijn rijbewijs kwijt nadat hij zondag met zo’n 200 kilometer per uur over de A58 bij het Zeeuwse Rilland reed. De man is vaker betrapt op asociaal rijgedrag.

Agenten zetten de achtervolging in en zagen hoe de man al bumperklevend andere weggebruikers in gevaar bracht. Zijn rijbewijs is ingevorderd. „Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zoekt op verzoek van de politie uit of deze bestuurder nog wel geschikt is om een rijbewijs te bezitten”, aldus de politie maandag.