Snelheidsduivels in de kraag gevat

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie drie automobilisten die veel te hard reden in de kraag gevat. Zo reed rond middernacht een 22-jarige bestuurder van een Porsche 265 kilometer per uur op een snelweg in de provincie Utrecht. In Gelderland reed een beginnend bestuurder 190 kilometer per uur, op een weg waar 80 is toegestaan. In Brabant reed een automobilist 160 kilometer waar 80 mag. Op enkele drempels kwam deze auto volgens de politie met vier wielen los van van de grond.

De 22-jarige Porscherijder uit Maarssen reed op de A27 bij Maartensdijk, waar maximaal 120 kilometer per uur mag worden gereden. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen en ook is in overleg met de officier van justitie de auto in beslag genomen.

De beginnend bestuurder in Gelderland viel dezelfde nacht op de Groningensingel in Arnhem op door zijn „sportieve rijgedrag”, aldus de politie. Hij reed de N325 op richting Huissen. Na een flink stuk met hoge snelheden te hebben gereden, wist de politie de automobilist staande te houden. De officier van justitie heeft besloten dat de man zijn rijbewijs voor vier maanden kwijt is, een boete van 1750 euro moet betalen en een cursus rijgedrag moet volgen.

In Noord-Brabant wilde de politie een auto controleren na een dollemansrit door Reusel en Bladel. Na een achtervolging kreeg de politie de bestuurder te pakken. Op het politiebureau bleek hij drie keer zoveel te hebben gedronken als is toegestaan.