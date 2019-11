‘Snelheid verlagen is een goed begin’

Het verlagen van de maximumsnelheid is een goed begin, maar voor de rest is Milieudefensie niet tevreden over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Ook Greenpeace is kritisch: „Het zelfverklaarde groenste kabinet ooit, laat zijn ware gezicht zien.”

„Het kabinet kiest weer voor meer asfalt, bijvoorbeeld op de ring Utrecht bij Amelisweerd. Dat is slecht voor de natuur en daar wordt het verkeer ook niet duurzamer, veiliger, gezonder en goedkoper van”, vindt Milieudefensie, dat stelt dat het kabinet zich rijk rekent met het invoeren van enzymen in veevoer. „Dat is goed voor DSM, maar helpt boeren niet richting kringlooplandbouw. Met dit pakket neemt het kabinet onnodige risico’s voor het behoud van de natuur en banen in woningbouw.”

Volgens milieuorganisatie Greenpeace kiest het kabinet ervoor „het mes in de natuur te zetten”. „Dat is het begin van het einde van natuurbescherming. Het kabinet zou voor natuur moeten gaan staan en stikstofuitstoot bij de bron aanpakken, aldus de milieugroepering. „Dat betekent inzetten op een omslag naar ecologische landbouw met minder dieren. Het kabinet kan direct aan de slag met verplichte weidegang voor koeien en de import van soja voor veevoer drastisch verminderen.”