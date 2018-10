„Snelheid ondergang Slotervaart onverantwoord”

De snelheid waarmee het faillissement van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis zich heeft voltrokken, is volgens de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman onverantwoord. „Je zou niet willen dat het zo snel gaat”, zei Moorman tegen radiozender BNR. „Het is heel belangrijk dat zoiets niet nog eens kan gebeuren.”

Vorige week dinsdag werd bekend dat MC Slotervaart uitstel van betaling had aangevraagd, twee dagen later werd het ziekenhuis failliet verklaard en nog een dag later moesten alle patiënten er weg.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zou volgens de wethouder „veel meer de regie moeten nemen”. Het verbaast Moorman dat de minister zich overvallen voelde door het omvallen van het financieel noodlijdende ziekenhuis.

„Wij gaan er als gemeente niet over”, aldus de wethouder. „Maar het is wel een Amsterdams ziekenhuis met Amsterdamse patiënten en Amsterdams personeel, dat er soms al tientallen jaren werkt.”