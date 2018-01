Snelheid beperkt in Zeeburgertunnel

De maximumsnelheid bij de Zeeburgertunnel in de A10 bij Amsterdam is vanaf dinsdag beperkt tot 70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat heeft de snelheidsbeperking ingesteld in zuidelijke richting omdat de lamellen bij de ingang van de tunnel sinds vorige week zijn verwijderd na een ongeluk met een vrachtwagen. Die lamellen filteren normaal gesproken het felle daglicht en door de snelheid nu terug te brengen van 100 kilometer per uur naar 70 hebben weggebruikers meer tijd hun zicht aan te passen.

De maatregel blijft totdat er nieuwe lamellen zijn geplaatst. Dat duurt naar verwachting nog enkele maanden, aangezien ze op maat moeten worden gemaakt.

Een vrachtwagen reed afgelopen woensdag met een container op de oplegger de tunnel in, toen de klep van de container openwaaide. De vrachtwagen was de hoogtedetectie toen al gepasseerd. De stalen lamellen zijn door de openstaande klep meegenomen. Bij de daaropvolgende aanrijding met de tunnel viel de gehele container van de vrachtwagen. Rijkswaterstaat verwijderde daarop de lamellen over 100 meter. Ook moest het asfalt een reparatie ondergaan en zijn gesneuvelde lampen en matrixborden weggehaald.