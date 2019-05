„Snel verder praten over inburgeringsplannen”

Vluchtelingenwerk Nederland wil dat gemeenten en minister Wouter Koolmees snel weer gaan praten over het nieuwe inburgeringsbeleid. "We kunnen niet langer wachten op het nieuwe beleid. Inburgering is essentieel voor de integratie van vluchtelingen", aldus Vluchtelingenwerk.

Vluchtelingenwerk kan niet wachten op de nieuwe aanpak waarin gemeenten de touwtjes in handen krijgen en nieuwkomers niet langer zelf hun inburgering hoeven te regelen. "De plannen waar nu over wordt gesproken, kunnen echt het verschil gaan maken. Dit is te belangrijk om mee te wachten", aldus Vluchtelingenwerk.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) brak de onderhandelingen met minister Koolmees woensdag af. Gemeenten willen duidelijkheid over het prijskaartje dat aan de nieuwe taken hangt, maar minister Koolmees wil geen onafhankelijk onderzoek naar deze kosten laten doen, aldus de VNG. "Zonder een gedegen financiële onderbouwing op basis van onafhankelijk onderzoek kan de VNG geen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering."