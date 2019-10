Snel groeiend VluchtelingenWerk jarig

VluchtelingenWerk Nederland zag het aantal vrijwilligers verdubbelen tot 14.500 sinds de vluchtelingenstroom uit Syrië in 2015 op gang kwam. De vereniging bestaat donderdag veertig jaar en moest in die tijd wel vaker snel groeien bij humanitaire crises. Donderdag viert de vereniging dit jubileum samen met koning Willem-Alexander.

Jan van der Werff is directeur Oost-Nederland en werkt ruim dertig jaar voor VluchtelingenWerk. In die tijd heeft hij de organisatie uit zien groeien tot een hulpverlenende instantie die vluchtelingen van begin tot eind bijstaat. Vrijwilligers geven onder meer talencursussen, werken als vertaler of ondersteunen vluchtelingen met papierwerk en bij het vinden van een baan. Onder de vrijwilligers zijn ook veel mensen die zelf ooit gevlucht zijn. Ook werken er nu negenhonderd betaalde krachten.

Kritiek op de ontvangst van vluchtelingen is er volgens Van der Werff altijd geweest. „De laatste tijd staan mensen wel scherper tegenover elkaar.” VluchtelingenWerk probeert daarom begrip te kweken, bijvoorbeeld door ontmoetingen met vluchtelingen te organiseren. Al zal weerstand volgens Van der Werff blijven bestaan. „We hoeven het ook niet eens te zijn, zolang we elkaars standpunten maar kunnen aanhoren.”

De vereniging nam een hoge vlucht toen de Regeling Opvang Asielzoekers in 1987 werd ingevoerd. Gemeenten kregen hierdoor meer taken rond de opvang van vluchtelingen, maar die waren hier niet altijd op voorbereid. Daarom klopten zij aan bij VluchtelingenWerk, die al beschikte over ervaring en een netwerk van vrijwilligers.

Toen er recent veel vluchtelingen kwamen uit Syrië, stond de telefoon bij VluchtelingenWerk roodgloeiend door mensen die wilden helpen. „We hebben man en macht in moeten zetten om alle aanmeldingen te verwerken,” blikt Van der Werff terug. De vereniging is het wel gewend om snel te groeien bij humanitaire crises. Bij de oprichting eind jaren 70 vluchtten veel mensen uit Vietnam. Later kwamen er vluchtelingenstromen uit onder meer Sri Lanka, Iran, Irak, voormalig Joegoslavië en Afghanistan.