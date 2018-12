Snel eind aan lachgas-actie bij kledingzaak

Een kledingmerk dat in Amsterdam gratis lachgasballonnen aanbood bij elk gekocht kledingstuk, heeft die praktijk moeten staken. De verhuurder van het pand wist er niets van en was het er ook niet mee eens. Hij heeft het kledingmerk gevraagd er direct mee te stoppen, laat de woordvoerster van wethouder Udo Kock (economische zaken) weten.

De kledingwinkel maakte reclame met de ’Space Experience, ‘s werelds eerste lachgas lounge’ waar na aankoop van een kledingstuk een lachgasballon kon worden geconsumeerd in een ruimteschipachtige ruimte. „Met het ballonnetje ben je even helemaal van de wereld, wat perfect past bij het concept”, zei de oprichter van het merk.

De wethouder zegt dat „de gemeente een winkel gericht op lachgasconsumptie niet wenselijk vindt” en zegt blij te zijn met de snelle actie van de verhuurder. De lachgas-actie zou tot en met 27 december duren.

Volgens het Trimbos-Instituut lijkt incidenteel gebruik van het onder jongeren steeds populairdere lachgas niet per se schadelijk. Maar er is nog weinig bekend over het spul. „De gebruiker is zijn eigen proefkonijn”, aldus een woordvoerster.