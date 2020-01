Snel coalitie akkoord op Sint Maarten

Op Sint Maarten hebben zaterdagavond (lokale tijd) de twee grootste politieke partijen een coalitie akkoord getekend. Daarin verklaren National Alliance en de United People’s Party (UP) een regering te vormen. Ook is er al een verdeling van de ministerposten gemaakt.

National Alliance won de verkiezingen van afgelopen donderdag met zes zetels. De UP behaalde vier zetels. Daarmee hebben ze een ruime meerderheid in het parlement van vijftien zetels. Beide partijen spelen al langere tijd een grote rol in de Sintmaartense politiek.

Sint Maarten heeft momenteel een interim-regering onder leiding van Silveria Jacobs van de National Alliance. Zij heeft als partijleider namens haar partij het akkoord ondertekend.

De UP wordt geleid door Theo Heyiliger. Die deed echter niet mee aan de verkiezingen omdat hij verdachte is in een grote corruptiezaak. Zijn vrouw deed wel mee en behaalde als vierde op de lijst de meeste stemmen van de partij.