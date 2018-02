„Snel besluit OM over zaak tabaksindustrie”

Het besluit of er een strafzaak komt tegen de tabaksindustrie, wordt binnenkort genomen door het Openbaar Ministerie (OM). Dat zegt advocaat Bénédicte Ficq. „Volgende week donderdag 22 februari horen wij om 10.00 uur wat het OM gaat doen. Erna beleggen we een persconferentie.”

Een woordvoerder van het Functioneel Parket kon dit niet bevestigen. „Daarover doe ik geen uitspraken. Wel kan ik zeggen dat we in een afrondende fase zitten wat betreft het besluit.”

Ficq deed in 2016 namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen de tabaksindustrie. De laatste tijd krijgt de aangifte veel steun van diverse beroepsgroepen. Zo lieten dinsdag huisartsen, tandartsen en sociaal geneeskundigen weten de aangifte te steunen. Eerder al sloten onder meer kinderartsen, verslavingszorg en medische centra zich daar bij aan.

Ficq legt uit dat deze steunbetuigingen belangrijk zijn en juridisch gewicht in de schaal leggen. „Ik heb namens deze partijen aangifte gedaan. Het zegt iets over de immense steun vanuit de samenleving. Om die reden is het inhoudelijk relevant.” Ficq publiceert binnenkort de geactualiseerde lijst van partijen die de aangifte steunen.

Dat artsen de aangifte steunen is volgens Ficq logisch vanuit hun professie. „Als je ziet dat een groot deel van jouw patiënten rechtstreeks slachtoffer is van roken, dan moet je ook je artseneed nakomen. De plicht om niet alleen zorg te verlenen maar om ook iets in de preventieve sfeer te doen.”