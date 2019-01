Sneeuwballengooiers schoppen man bewusteloos

Een 51-jarige man uit de Noord-Hollandse plaats Velserbroek is dinsdagavond bewusteloos geschopt door een groepje jongeren van rond de achttien jaar oud, die eerst sneeuwballen hadden gegooid tegen zijn auto.

Het incident gebeurde in het voorbijgaan op de kruising Velserbroekse Dreef met de Westbroekerweg. De man werd boos omdat zijn auto werd bekogeld. Hij stopte en stapte op de ongeveer acht jongeren af. Daarop belaagden zij de man en sloegen hem naar de grond. Door enkele trappen tegen zijn hoofd raakte hij buiten bewustzijn.

Toen hij bijkwam, waren de jongeren weggerend in de richting van een nabijgelegen winkelcentrum. Omdat de man behoorlijk letsel opliep aan zijn gezicht is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen.

Ook elders in het land leidde het gooien van sneeuwballen tot boosheid, geweld en schade. In Beverwijk, in de buurt van de Tolweg, bekogelde een grote groep jongeren het verkeer. Ook de auto van een 29-jarige Beverwijker werd geraakt, aan de kant waar zijn tweejarige zoontje zat. Het ventje schrok daar zo van, dat hij overstuur raakte. Toen de man uitstapte om de jongens hierop aan te spreken, kreeg hij een harde stomp tegen zijn hoofd. Gauw stapte hij weer in en reed weg. De auto liep nog schade op toen een van de jongeren een trap tegen de auto gaf. De politie heeft een 15-jarige jongen uit Heemskerk als verdachte aangehouden.

In Zoetermeer raakte een auto zwaar beschadigd doordat er vanaf een brug boven de Amerikaweg met sneeuwballen werd gegooid. Op een door de politie verspreidde foto is te zien hoe een voorruit is ingegooid. De bestuurder is erg geschrokken, meldt de politie. In Katwijk werd een 73-jarige man aangehouden. Hij deelde klappen uit aan een zestienjarige jongen omdat hij boos zou zijn geworden over het gooien van sneeuwballen.