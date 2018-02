Sneeuw stelt weinig voor

Het sneeuwt vooral in het westen van het land, maar de gevolgen daarvan vallen reuze mee. Op de meeste plaatsen is slechts sprake van lichte sneeuwval, meldt Weeronline. Meer dan dat wordt het ook niet. De sneeuw blijft met temperaturen boven nul ook niet liggen. Hooguit zou Zeeland in de avond bedekt kunnen worden door een dekentje sneeuw van een centimeter.

„De hoeveelheid sneeuw is veel kleiner dan verwacht en daardoor zal de hinder tijdens de avondspits erg meevallen”, aldus het weerbureau vrijdagmiddag.

Het KNMI waarschuwt nog wel met code geel, de laagste waarschuwingscategorie, voor lokale gladheid in een deel van het land. Als de temperatuur ’s nachts daalt, kan het vooral tijdens opklaringen „verraderlijk glad” worden volgens Weeronline.

Op Schiphol waren bij voorbaat maatregelen genomen vanwege de verwachte sneeuw. KLM zag zich genoodzaakt 26 retourvluchten te annuleren.