In het heuvelgebied in het zuiden van Limburg is sneeuw gevallen. Er ligt een laagje van een centimeter of 4, onder meer op de Vaalserberg. Ook net over de grens in de Eifel en de Hoge Venen ligt een laagje sneeuw.

Volgens weerman Thijs Zeelen van de Limburgse omroep L1 is sneeuw in de regio rond deze tijd niet uniek, maar wel bijzonder. De laatste keer dat er begin mei sneeuw lag was in 1979. In 1957 lag er zelfs 15 centimeter op de Vaalserberg.

Klik op de foto om de beelden te bekijken.