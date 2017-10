SMV: hoe lang dulden we nog vuurwerkschade?

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) heeft de jaarlijkse discussie over het afsteken van vuurwerk aangezwengeld. In een discussiestuk wordt gewezen op de schade die vuurwerk jaarlijks aanricht en wordt de vraag opgeworpen of de oudejaarsviering nog wel op deze manier moet blijven.

„De SMV realiseert zich dat veel mensen niet willen tornen aan typisch Nederlandse tradities, maar tegelijkertijd kan de vraag worden gesteld hoeveel schade en slachtoffers er nodig zijn om onze traditionele vuurwerktraditie te wijzigen”, aldus de stichting. Ze ziet een oplossing in centrale vuurwerkshows en vuurwerkvrije zones. In gemeenten die dat organiseren is sprake van minder schade en minder geweld.

Elke jaarwisseling luiden (oog)artsen, milieuclubs, burgemeesters en politieke partijen de noodklok over vuurwerk en de daarmee samenhangende schade, verwondingen, vervuiling en criminaliteit.

In het bestuur van de Stichting Maatschappij en Veiligheid zitten kopstukken als oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven, oud-minister en -burgemeester Jozias van Aartsen en topjurist Ybo Buruma.