‘Sms-bom’ vanwege bedreigde burgemeester

De politie heeft in het onderzoek naar de bedreiging van de burgemeester van Voerendaal duizenden mensen een sms’je met oproep gestuurd. Het gaat om ongeveer 4500 telefoonnummers die op die bewuste dag in de omgeving waren.

Burgemeester Wil Houben van Voerendaal werd op 26 februari in het plaatsje Klimmen door een gemaskerd persoon met een vuurwapen bedreigd. Met toestemming van het Openbaar Ministerie zijn bij telecombedrijven de 06-nummers opgevraagd.

In de sms wordt gevraagd eventuele informatie te delen met de politie en worden de geadresseerden doorverwezen naar een aparte informatiepagina. Eerder is technisch en buurtonderzoek gedaan en had de politie getuigen via sociale media opgeroepen. „In aanvulling daarop kiest de politie nu voor dit ingrijpend opsporingsmiddel, de zogenoemde sms-bom.”

Onduidelijk is nog wat de aanleiding of het motief is voor de bedreiging. Houben was met de auto onderweg naar het gemeentehuis toen een man met een bivakmuts de weg opliep en het wapen op hem richtte, vertelde de burgemeester eerder aan De Limburger. Hij zei ervan uit te gaan dat de bedreiging „op mij persoonlijk in mijn functie als burgemeester” was gericht.